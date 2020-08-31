Станом на 31 серпня коронавірус виявили у 277 мешканців Києва. За добу померли шестеро людей.

Загалом коронавірус забрав життя 208 киян.

На сьогодні в столиці вже 13 370 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Захворіли:

138 жінок – від 18 до 88 років;

122 чоловіки – від 18 до 77 рокiв;

12 дівчаток – від 2 до 17 років;

п’ять хлопчиків – від 8 років до 13.

Водночас одужали за день 20 людей, а загалом 4 339 киян.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 31 серпня:

Голосіївський – 1 045;

Дарницький – 2 145;

Деснянський посилання – 1 709;

Дніпровський – 1 603;

Оболонський – 1 212;

Печерський – 1 145;

Подільський – 870;

Святошинський – 1 158;

Солом’янський – 1 452;

Шевченківський – 1 031.

Як у Києві відбувалося послаблення карантину. Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: