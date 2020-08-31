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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

Станом на 31 серпня коронавірус виявили у 277 мешканців Києва. За добу померли шестеро людей.

Загалом коронавірус забрав життя 208 киян.

На сьогодні в столиці вже 13 370 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.

Захворіли:

  • 138 жінок – від 18 до 88 років;
  • 122 чоловіки – від 18 до 77 рокiв;
  • 12 дівчаток – від 2 до 17 років;
  • п’ять хлопчиків – від 8 років до 13.

Водночас одужали  за день 20 людей, а загалом 4 339 киян.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 31 серпня:

  • Голосіївський – 1 045;
  • Дарницький – 2 145;
  • Деснянський посилання – 1 709;
  • Дніпровський – 1 603;
  • Оболонський – 1 212;
  • Печерський – 1 145;
  • Подільський – 870;
  • Святошинський – 1 158;
  • Солом’янський – 1 452;
  • Шевченківський – 1 031.

Коронавірус у Києві 31 серпня

Як у Києві відбувалося послаблення карантину. Що запрацює з 23 травня у Києві Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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