Станом на 31 серпня коронавірус виявили у 277 мешканців Києва. За добу померли шестеро людей.
Загалом коронавірус забрав життя 208 киян.
На сьогодні в столиці вже 13 370 підтверджених випадки захворювання на Covid-19.
Захворіли:
- 138 жінок – від 18 до 88 років;
- 122 чоловіки – від 18 до 77 рокiв;
- 12 дівчаток – від 2 до 17 років;
- п’ять хлопчиків – від 8 років до 13.
Водночас одужали за день 20 людей, а загалом 4 339 киян.
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Ситуація з коронавірусом в районах Києва станом на 31 серпня:
- Голосіївський – 1 045;
- Дарницький – 2 145;
- Деснянський посилання – 1 709;
- Дніпровський – 1 603;
- Оболонський – 1 212;
- Печерський – 1 145;
- Подільський – 870;
- Святошинський – 1 158;
- Солом’янський – 1 452;
- Шевченківський – 1 031.
Як у Києві відбувалося послаблення карантину. Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.