Куди можна поїхати в Україні: відпустка восени 2020

Цього року літо видалось напруженим – в Україні зростає кількість хворих на коронавірус, інші держави знову закривають свої кордони в очікуванні другої хвилі інфекції.

За прогнозами синоптиків, в українців є ще цілий місяць щоб провести відпустку восени 2020 біля теплого моря, або барвистих гір.

Відпочинок на Чорному морі

Перевагами відпочинку на Чорному морі в оксамитовий сезон є помірна кількість туристів та здешевлення цін на житло.

Для гастро-турів – ідеально підійде Бессарабія. Також є безліч унікальних ресторанів на будь-який смак в Одесі.

Для сімейного відпочинку підходять Кароліно-Бугаз, Чорноморськ чи Затока. Для екскурсійних турів краще обрати Білгород-Дністровський, Коблево чи Вилкове.

Доїхати у Причорномор’я можна, як на автомобілі, так і поїздами (вартість квитків від 200 грн) чи літаком (квитки від 2,5 тис. грн).

Для неквапливого відпочинку ідеально підходить місто Скадовськ на Херсонщині. Туди варто їхати за насиченим морським повітрям. Звідти легко доїхати на острів Джарилгач – популярне місце для ночівлі з наметами. Туди можна добратись катером за 100 грн.

Житло у приватному секторі Скадовська коштує від 200 грн з людини на добу.

Відпочинок на Азовському морі

На Азовському морі туристів приймають, щонайменше до середини вересня. Наприклад, на Арабатській косі вже встигло побувати півмільйона українців. Однак потрібно розуміти – море часто штормить, а вода в ньому за ніч може охолонути нижче 20 градусів.

Восени тут ще можна купатись у морі та засмагати на безкрайніх піщаних пляжах. Для любителів не сидіти на місці, є можливість поїхати до рожевого озера, термальних і грязьових джерел. І розваг гостям півострова пропонують відвідати сафарі-парк, аквапарк та страусину ферму.

На Азовському морі добре розвинена система приватних міні-пансіонатів. Наприклад у пансіонаті Теплий стан у селі Генгірка тиждень відпочинку у двомісному номері обійдеться у 2,5 тис. грн.

Санвузол розташований у номері, на території готелю є сад, альтанки та невеличка птахоферма.

Найдешевше здають кімнати у приватних будинках у селах Щасливцеве чи Генгірка. Ціни починаються від 80 грн за добу. У кімнаті буде ліжко, телевізор та міні-холодильник. Кухня та санвузол – спільний.

Санаторії Азовського моря також приймають туристів. Але потрібно зважати – більшість з них не мають системи опалення і вночі може бути холодно. Вартість путівок на тиждень починається від 5 тис. грн на тиждень.

Відпочинок у Карпатах

Осінь – напевно найкраща пора для відпочинку в українських Карпатах. Вже у вересні дерева на крутих схилах перетворюються на калейдоскоп кольорів.

Читайте: Відпочинок у Карпатах восени 2020 року: куди поїхати, які цікаві місця відвідати

Для любителей гір відкривають свої двері бальнеологічні курорти Татарів, відпочинкові комплекси Буковелю та термальні води Косино.

Курорти ідеально підходять для сімейного відпочинку. Тут є басейни з цілющими джерелами і для дорослих, і для дітей.

Але справжньо окрасою поїздки у Карпати є, власне, гори. Також варто побувати на найбільшому високогірному озері України – Синевир.

Для поціновувачів гастро-турів, варто їхати на Закарпаття та частуватись місцевою кухнею. Через розташування регіону, тут переплелась українська, угорська, румунська та польська кухня.

Найкраще їхати у гори на власному авто або на потязі. Але треба пам’ятати – нині потяги не забирають пасажирів у Коломиї та навколишніх селах через червону зону карантину.

Відпустка восени 2020 за кордоном

Євросоюз поки не відкрив кордони для туристів з України. Однак відкритими для українців залишаються 45 країн.

Найпопулярніші туристичні напрямки:

Болгарія;

Туреччина;

Албанія;

Єгипет.

Водночас потрібно пам’ятати, що в’їзд у деякі країни можливий тільки з негативним результатом ПЛР-тесту на Covid-19. Він повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до прильоту.

Туреччина вимагає придбати спеціальне страхування від коронавірусу за €15. Також потрібно бути застрахованим під час відвідин Болгарії.

Ціни на пакетні тури на популярні курорти починаються від 15 тис. грн на двох людей.

Для любителей екзотичного пляжного відпочинку відкритими є острови Мальдіви (ціна квитка від 16,9 тис. грн), Багамські острови (квиток – 25,9 тис. грн) та Домінікана (квиток – 23,9 тис. грн). Але слід пам’ятати – усі три країни вимагають негативний ПЛР-тест по прильоту.