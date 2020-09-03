В Умані встановлять карантинні пункти у місцях паломництва хасидів

Уманська міськрада постановила встановити карантинні пости у місцях паломництва хасидів.

На пунктах чергувати поліцейські, працівники Державної міграційної служби та уповноважені посадові особи, написав мер Умані Олександр Цебрій в Facebook.

10 вересня у місті встановлять п’ять тимчасових пунктів моніторингу та контролю за дотриманням правил карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм.

Читайте: Хасиди в Умані: мер просить дозволу на КПП і тестування паломників на Covid-19

Там будуть проводити роз’яснювальну роботу про необхідність дотримання карантину, перевірятимуть документи і мірятимуть температуру тіла.

У місті діятимуть мобільні карантинні групи.

Конфлікт жителів Умані і хасидів

У ніч на 28 серпня група жителів Умані не пускала хасида до місця поховання цадика Нахмана.

В Об’єднаній єврейській громаді України стверджують, що цей конфлікт не пов’язаний з антисемітизмом, а винятково побутовий.

Хасид, який приїхав до Умані, не міг потрапити в будинок, який нібито належить йому. Місцеві жителі кажуть, що це незаконна споруда.

Джерело: Олександр Цебрій