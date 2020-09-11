У четвер, 10 вересня, державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій оновила поділ на зони карантину в Україні.

Згідно з новим поділом, Київ потрапив до помаранчевої карантинної зони. Нові правила почнуть діяти з 14 вересня.

Що вводиться з 14 вересня у Києві:

в громадських будівлях та транспорті – маска;

відвідування групових занять у професійних та вищих навчальних закладах освіти дозволене групами не більше 20 осіб;

заповненість кінотеатрів і театрів – не більше 50%;

перевезення пасажирів в громадському транспорті тільки за кількістю місць для сидіння;

забороняється відвідувати заклади соціального захисту, де перебувають люди похилого віку;

забороняється робота хостелів;

розважальні заклади та ресторани не можуть працювати вночі;

заборона на планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали можуть приймати лише 1 людину на 10 м²;

обмеження для масових заходів – одна людина на 20 м² і не більше 100 відвідувачів.

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Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні свідчить, що станом на ранок п’ятниці, 11 вересня, в Україні зафіксували 148 756 випадків.

За останню добу виявили ще 3 144 інфікованих Covid-19, що є новим антирекордом.

Найбільше нових випадків протягом минулого дня виявлено у Києві, Тернопільській та Харківській областях.