Станом на 10 вересня в Києві виявили ще 289 хворих на Covid-19. Четверо людей померли.
Загалом коронавірус забрав життя 254 киян.
Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 16 119.
Захворіли:
- 155 жінок – від 21 до 84 років;
- 123 чоловіки – від 18 до 84 рокiв;
- Дев’ятеро дівчаток – від 3 місяців до 17 років;
- 11 хлопчиків – від 2 років до 16.
Захворіли також 11 медиків.
До лікарень столиці госпіталізували 51 пацієнта. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 92 людини. Загалом коронавірус перемогли 5 002 мешканці Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 59, Дніпровському – 45 та Оболонському – 36.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.