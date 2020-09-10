Станом на 10 вересня в Києві виявили ще 289 хворих на Covid-19. Четверо людей померли.

Загалом коронавірус забрав життя 254 киян.

Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 16 119.

Захворіли:

155 жінок – від 21 до 84 років;

123 чоловіки – від 18 до 84 рокiв;

Дев’ятеро дівчаток – від 3 місяців до 17 років;

11 хлопчиків – від 2 років до 16.

Захворіли також 11 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 51 пацієнта. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 92 людини. Загалом коронавірус перемогли 5 002 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 59, Дніпровському – 45 та Оболонському – 36.

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19,

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: