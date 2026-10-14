Цього року Росія заклала на так звану національну оборону 12,121 трлн рублів (близько $144,4 млрд). Якщо врахувати ширший перелік витрат, пов’язаних із веденням війни проти України, ця сума зростає до 14,886 трлн рублів ($177,4 млрд).

Про це повідомило ГУР Міноборони у середу, 14 жовтня.

Скільки Росія витратить на війну в 2026 році

Закрита частина так званого оборонного бюджету Росії становить 9,187 трлн рублів, що дорівнює приблизно $109,5 млрд.

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На стимулювання розвитку військово-промислового комплексу, військово-технічне співробітництво та фінансування наукових і виробничих програм Москва загалом заклала 15,929 млрд рублів ($189,8 млн).

Із цієї суми на розвиток ВПК передбачено 6,167 млрд рублів ($73,5 млн), на військово-технічне співробітництво – 6,310 млрд рублів ($75,2 млн), на наукові та виробничі програми – 3,452 млрд рублів ($41,1 млн).

Підприємства російського військово-промислового комплексу отримають додаткову бюджетну підтримку.

На компенсацію витрат для них виділили 2,054 млрд рублів ($24,5 млн), на запобігання банкрутствам – 463 млн рублів ($5,5 млн), на відшкодування відсотків за кредитами – 500 млн рублів ($6 млн), на компенсаційні виплати працівникам – 1,5 млрд рублів ($17,9 млн).

Ще 1,25 млрд рублів ($14,9 млн) Росія спрямує на високопродуктивні обчислення, необхідні для розробки систем озброєння.

Такі операції проводять у дата-центрах, серед яких суперкомп’ютери компанії Яндекс і обчислювальні потужності Сбєрбанку. Таким чином, інфраструктура цих компаній залучена до збройної агресії проти України.

На прикладні оборонні дослідження Москва передбачила 26,178 млрд рублів, або близько $312 млн.

На що Росія витрачає кошти з військового бюджету

На розробку та виробництво БпЛА різних типів у російському бюджеті закладено 10,233 млрд рублів ($121,9 млн). Проте ця сума не відображає реального фінансового масштабу ринку, який є значно більшим з урахуванням так званих приватних інвестицій і закупівель.

Наприклад, на придбання дронів для Росгвардії Росія передбачила 687,6 млрд рублів (близько $8,19 млрд). Ці БпЛА планують застосовувати не лише на фронті злочинної війни проти України, а й на території самої Росії.

Їх використовуватимуть для охорони критичної інфраструктури, патрулювання міст, спостереження за росіянами та придушення потенційних протестів. Отже, Москва нарощує можливості силових структур, щоб тримати російське населення під жорстким контролем.

– Загалом, офіційні видатки Росії на геноцидну війну проти України у 2026 році ($144,4 млрд) більш ніж утричі перевищують сумарний обсяг фінансування освіти ($21 млрд) і медицини ($22,5 млрд), – зазначили в розвідці.

У ГУР наголосили, що сума у $144,4 млрд є колосальною. ЇЇ можна порівняти з вартістю створення Міжнародної космічної станції, яка становить близько $150 млрд, або будівництва в Росії понад 150 сучасних онкологічних центрів.

– Натомість режим Путіна витрачає ресурси як паливо для злочинної війни. Як злоякісна ракова пухлина, він пожирає економічний потенціал країни, живиться людською кров’ю, прирікає росіян та поневолені Москвою народи на тривалий період занепаду, злиднів та історичної ганьби, – додали у відомстві.

Раніше агенція Reuters повідомила, що у 2027 році Росія планує виділити на оборону 17,1 трлн рублів, або близько $202,6 млрд. Це приблизно на 27% більше за суму, передбачену попереднім бюджетним планом.

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