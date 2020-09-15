Сценарію Придністров’я чи Абхазії на Донбасі не буде – Зеленський

Україна виключає можливість встановлення “замороженого” конфлікту на Донбасі, як це сталося у Придністров’ї та Абхазії.

Про це в одному з інтерв’ю заявив президент Володимир Зеленський.

– Донбас територіально більший за Придністров’я чи Абхазію – там проживає три мільйони українців, що більше, ніж у деяких країнах Європи. На окупованих територіях ми маємо справу зі справжньою гуманітарною катастрофою.

Також Зеленський висловив побоювання за можливий початок внутрішнього конфлікту на території так званих ЛДНР.

– Там залишилося багато українців. Наші військові, які повернулися з полону бойовиків, розповідали, що перебували у в’язницях разом з проукраїнськими громадянами. Ми не можемо їх втрачати.

Президент підкреслив, що головним пріоритетом його політики залишається завершення війни на Донбасі з поверненням усіх українських територій.

– Це дуже непросто, але це – не романтичні обіцянки. Ми повернули 140 осіб з полону. Ми здійснили розведення військ. Там більше немає стрілянини, майже ніхто не гине. Іноді бувають постріли з боку сепаратистів. Але ми не відповідаємо на них, і це добре.

Варіанти деокупації Донбасу РНБО

На початку вересня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що Україна має п’ять варіантів вирішення ситуації на Донбасі.

Зараз у роботі – політико-дипломатичний варіант, з Росією намагаються домовитися політики та дипломати.

У разі невдачі РНБО розглядає та вивчає ще чотири варіанти вирішення проблеми.