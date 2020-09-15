Сценария Приднестровья или Абхазии на Донбассе не будет — Зеленский

Украина исключает возможность установления “замороженного” конфликта на Донбассе, как это произошло в Приднестровье и Абхазии.

Об этом в одном из интервью заявил президент Владимир Зеленский.

— Донбасс территориально больше, чем Приднестровье или Абхазия — там проживает три миллиона украинский, что больше, чем в некоторых странах Европы. На оккупированных территориях мы имеем дело с настоящей гуманитарной катастрофой.

Также Зеленский высказал опасения за возможное начало внутреннего конфликта на территории так называемых ЛДНР.

— Там осталось много украинцев. Наши военные, вернувшиеся из плена боевиков, рассказывали, что находились в тюрьмах вместе с проукраинскими гражданами. Мы не можем их потерять.

Президент подчеркнул, что главным приоритетом его политики остается завершение войны в Донбассе с возвращением всех украинских территорий.

— Это очень непросто, но это — не романтические обещания. Мы вернули 140 человек из плена. Мы осуществили разведение войск. Там больше нет стрельбы, почти никто не гибнет. Иногда бывают выстрелы со стороны сепаратистов. Но мы не отвечаем на них, и это хорошо.

Варианты деоккупации Донбасса СНБО

В начале сентября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что у Украины есть пять вариантов решения ситуации в Донбассе.

Сейчас в работе — политико-дипломатический вариант, с Россией пытаются договориться политики и дипломаты.

В случае неудачи СНБО рассматривает и изучает еще четыре варианта решения проблемы.