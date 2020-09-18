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Факти / Україна / Суспільство

Киянин просить суд зобов’язати Кабмін забезпечити його безкоштовними масками

Мешканець Києва через позов до суду хоче зобов’язати Кабінет міністрів України безкоштовно забезпечити його захисними медичними масками на період карантину у країні.

Позов надійшов до Окружного адміністративного суду Києва.

 – Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом жителя столиці до Кабінету Міністрів України, – йдеться у повідомленні ОАСК.

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Киянин вважає, що уряд незаконно не забезпечує його медичними масками під час карантину через поширення корона вірусу.

За його словами, відмова у забезпечені такими засобами захисту є протиправним, оскільки пільгові категорії громадян України повинні мати лікарські засоби та медичні засоби захисту під час пандемії безкоштовно.

ОАСК ухвалив розглядати справу за правилами загального позовного провадження та призначив підготовче засідання у справі на 30 жовтня 2020 року.

Коронавірус в Україні

Станом на 18 вересня в Україні зафіксували 3 228 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість хворих становить 169 472 особи.

За останню добу померли 68 українців, а загалом – 3 468 пацієнтів. Вилікуватись вдалося 75 486 хворим, за день одужали ще 1 573 українця. Найбільша кількість хворих у Харківській області – 349, Одеській – 322, Тернопільській – 311.

Джерело: ОАСК

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