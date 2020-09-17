У Сумах на зупинці Вишневий сад у тролейбус зайшли дві жінки, одна з них – без захисної маски.

Кондуктор Світлана зробила зауваження пасажирці і зобов’язала її одягти маску, якщо та хоче продовжити поїздку.

Однак вимога кондуктора у нетверезої жінки викликала сплеск агресії. Вона почала нецензурно лаятися, ображати кондуктора, навіть спробувала з’ясувати стосунки з водієм.

Коли кондуктор вийшла із салону, щоб викликати правоохоронців, пасажирка накинулася на неї. Кондуктор отримала удар в обличчя, потім і по руках, ногах, тілу. Зупинити бійку і вгамувати п’яну жінку змогли лише поліцейські, які приїхали на виклик.

В результаті події у кондуктора лікарі зафіксували численні гематоми, забій 3-го і 4-го пальців лівої руки і променевої кістки на правій руці.











Зробила зауваження через відсутність маски: у Сумах пасажирка побила кондуктора / 3 фотографии

В Одесі п’яна мати гуляла з немовлям на дорозі

17 вересня в Одесі нетвереза 36-річна жінка розгулювала на дорозі з чотирьохмісячним хлопчиком у візочку.

Перехожі помітили це та звернулися до поліції. Патрульні прибули на місце виклику. Мати не хотіла контактувати з правоохоронцями, а лише лаялася та кидалася у бійку.

Джерело: КП СМР Електроавтотранс