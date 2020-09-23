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Факти / Україна / Політика

Співпраця з МВФ та справа Приватбанку: за яких умов ЄС виділить Україні транш

Європейський Союз виплатить Україні перший транш макрофінансової допомоги на суму €1,2 млрд після траншу МВФ. Однак це не єдина умова.

За словами посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, ЄС буде спостерігати за певними моментами для виділення коштів. Найперше – кредит Євросоюзу політично пов’язаний з програмою Міжнародного валютного фонду.

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Другий момент – ЄС занепокоєний судовим рішенням щодо справи Суркісів проти Приватбанку, а також незалежністю НБУ.

 – За цим спостерігає Єврокомісія. Тому виплата першого траншу – це не тільки технічна справа, – зауважив Маасікас.

Окрім цього, посол ЄС в Україні уточнив, що отримання другого траншу залежатиме від виконання усіх умов, які будуть обговорені на саміті Україна-ЄС у жовтні 2020 року.

Транш ЄС

22 вересня високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає транш від ЄС за умови конструктивної взаємодії з МВФ.

Про це він повідомив на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прес-конференції в Києві.

Джерело: РБК-Україна

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