PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель

ЄС готовий надати Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, але для цього їй потрібно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, що стосуються верховенства права.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жосеп Боррель на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прес-конференції в Києві у вівторок.

Читайте: Є прогрес: в ОП очікують на місію МВФ восени в онлайн-режимі

Зустріч Зеленського і Борреля в Україні

22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Боррелем у Києві, під час якої політики обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі та ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

Зеленський зауважив, що цього тижня представники ЄС на власні очі побачать, як українські військові боронять свою територію та дотримуються режиму тиші.

  • ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель
  • ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель
  • ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель
  • ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель
  • ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель
  • ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель
  • ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель
  • ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель
ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель / 4 фотографии

Як програма МВФ прив’язана до іншої допомоги Україні

До програми stand-by для України, яку МВФ затвердив 9 червня, також прив’язане інше міжнародне фінансування України.

Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку і €600 млн від ЄС.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка