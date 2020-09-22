ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель

ЄС готовий надати Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, але для цього їй потрібно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, що стосуються верховенства права.
Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жосеп Боррель на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прес-конференції в Києві у вівторок.
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Зустріч Зеленського і Борреля в Україні
22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Боррелем у Києві, під час якої політики обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі та ситуацію в тимчасово окупованому Криму.
Зеленський зауважив, що цього тижня представники ЄС на власні очі побачать, як українські військові боронять свою територію та дотримуються режиму тиші.
Як програма МВФ прив’язана до іншої допомоги Україні
До програми stand-by для України, яку МВФ затвердив 9 червня, також прив’язане інше міжнародне фінансування України.
Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку і €600 млн від ЄС.