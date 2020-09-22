ЄС готовий надати Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, але для цього їй потрібно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, що стосуються верховенства права.

Про це заявив високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жосеп Боррель на спільній з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прес-конференції в Києві у вівторок.

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Зустріч Зеленського і Борреля в Україні

22 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Боррелем у Києві, під час якої політики обговорили питання мирного врегулювання на Донбасі та ситуацію в тимчасово окупованому Криму.

Зеленський зауважив, що цього тижня представники ЄС на власні очі побачать, як українські військові боронять свою територію та дотримуються режиму тиші.















ЄС надасть Україні €1,2 млрд допомоги, але є умови – Боррель / 4 фотографии

Як програма МВФ прив’язана до іншої допомоги Україні

До програми stand-by для України, яку МВФ затвердив 9 червня, також прив’язане інше міжнародне фінансування України.

Зокрема, успішний перший перегляд програми stand-by дозволить отримати вже схвалені $350 млн від Світового банку і €600 млн від ЄС.