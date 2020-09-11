Вкладникам банку Аркада почали виплачувати гроші – яку суму повертають

Клієнтам банку Аркада 11 вересня почали отримувати відшкодування у сумі 200 тис. грн від Фонду гарантування вкладів.

Аркаду було визнано неплатоспроможним, повідомили у Фонді.

Вкладникам повертатимуть суму вкладу, з відсотками, нарахованими на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 200 тис., незалежно від кількості вкладів.

За попередніми підрахунками, 90% вкладників зможуть отримати свої гроші.

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Щоб отримати кошти, слід звернутися до банків-агентів з паспортом або іншим документом, який посвідчує особу.

Фізособам-резидентам додатково необхідно пред’явити документ, який засвідчує їхню реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.

Банк Аркада визнали неплатоспроможним

Банк Аркада віднесли до категорії неплатоспроможних.

Проблеми з капіталом сталися через втрату основного активу – будівлі головного офісу та земельної ділянки у Києві. У 2019 році банк використав їх як заставу, коли брав кошти у кредит.

Президента банку Костянтина Паливоду взяли під варту та відправили у СІЗО на 60 днів.

Джерело: Фонд гарантування вкладів