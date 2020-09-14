У Києві жінка випила чаю з незнайомцем, а отямилася без двох телефонів та грошей

У Києві жінка вночі попила чаю з незнайомцем на АЗС, яка знаходиться на Дніпровській набережній, а отямилася зранку уже без двох мобільних телефонів і грошей.
За її словами, чоловік додав у її напій наркотичну речовину.
Правоохоронці встановили автомобіль, на якому пересувався злочинець та оголосили план Перехоплення.
Читайте: У Львові молодики жорстоко побили двох пенсіонерів: один загинув, інший у комі
Невдовзі патрульні зупинили авто ВАЗ на перехресті вулиці Кайсарова та проспекту Лобановського. За кермом перебував 32-річний чоловік.
– Під час спілкування з чоловіком, патрульні виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Інспектори склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу, – розповіли у Патрульній поліції Києва.
Слідчі виявили у зловмисника в авто кілька мобільних телефонів та речовини, схожі на наркотичні.
Торгівля людьми у Києві
Поліція Києва викрила організаторів схеми торгівлі людьми. Тепер їм загрожує до 15 років ув’язнення.
41-річний уродженець Туреччини знайомився та спілкувався з молодими дівчатами, які опинились у скрутному матеріальному становищі та шукають роботу. Після вербування жінки повинні були надавати послуги сексуального характеру в одній із країн.