У Києві жінка вночі попила чаю з незнайомцем на АЗС, яка знаходиться на Дніпровській набережній, а отямилася зранку уже без двох мобільних телефонів і грошей.

За її словами, чоловік додав у її напій наркотичну речовину.

Правоохоронці встановили автомобіль, на якому пересувався злочинець та оголосили план Перехоплення.

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Невдовзі патрульні зупинили авто ВАЗ на перехресті вулиці Кайсарова та проспекту Лобановського. За кермом перебував 32-річний чоловік.

– Під час спілкування з чоловіком, патрульні виявили у нього ознаки наркотичного сп’яніння. Інспектори склали на чоловіка протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та викликали на місце слідчо-оперативну групу, – розповіли у Патрульній поліції Києва.

Слідчі виявили у зловмисника в авто кілька мобільних телефонів та речовини, схожі на наркотичні.







У Києві жінка випила чаю з незнайомцем, а отямилася без двох телефонів та грошей / 2 фотографии

Торгівля людьми у Києві

Поліція Києва викрила організаторів схеми торгівлі людьми. Тепер їм загрожує до 15 років ув’язнення.

41-річний уродженець Туреччини знайомився та спілкувався з молодими дівчатами, які опинились у скрутному матеріальному становищі та шукають роботу. Після вербування жінки повинні були надавати послуги сексуального характеру в одній із країн.