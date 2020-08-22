У суботу, 22 серпня, в Києві проходить прощання з українським вченим Героєм України Борисом Патоном.
Попрощатися прийшов президент України Володимир Зеленський з дружиною, очікують прем’єр-міністра Дениса Шмигаль і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.
На прощання прийшли також глава Офісу президента Андрій Єрмак і перший президент України Леонід Кравчук. З родичів присутні внучка Патона з чоловіком.
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Прощання походить в клубі Кабінету міністрів України. Поховання буде на Байковому кладовищі о 13.00.
Борис Патон помер на 102 році життя
На 102 році життя помер видатний український вчений Борис Патон.
Він відомий вчений в галузі металургії і технології металів, автор безлічі відкриттів в галузі електрозварювання.
Під час Великої Вітчизняної війни він разом з батьком академіком Євгеном Патоном вдосконалили процес виробництва танка Т-34, що прискорило процес їх виробництва.