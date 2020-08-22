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Факти / Україна / Суспільство

У Києві проходить прощання з Борисом Патоном

У суботу, 22 серпня, в Києві проходить прощання з українським вченим Героєм України Борисом Патоном.

Попрощатися прийшов президент України Володимир Зеленський з дружиною, очікують прем’єр-міністра Дениса Шмигаль і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

На прощання прийшли також глава Офісу президента Андрій Єрмак і перший президент України Леонід Кравчук. З родичів присутні внучка Патона з чоловіком.

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Прощання походить в клубі Кабінету міністрів України. Поховання буде на Байковому кладовищі о 13.00.

  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
  • прощание с Борисом Патоном
У Києві проходить прощання з Борисом Патоном / 4 фотографии

Борис Патон помер на 102 році життя

На 102 році життя помер видатний український вчений Борис Патон.

Він відомий вчений в галузі металургії і технології металів, автор безлічі відкриттів в галузі електрозварювання.

Під час Великої Вітчизняної війни він разом з батьком академіком Євгеном Патоном вдосконалили процес виробництва танка Т-34, що прискорило процес їх виробництва.

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