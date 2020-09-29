Після тяжкої хвороби у віці 74 років помер Віктор Марущенко – український фотограф, засновник і директор власної школи фотографії.
Про це повідомляється на сторінці школи у соцмережі.
– Сьогодні вночі не стало засновника нашої Школи – Віктора Марущенка. Ми запам’ятаємо його таким: Майстром своєї справи і Людиною з великої літери. Висловлюємо найщиріші співчуття його рідним і близьким, – йдеться в повідомленні.
Відзначається також, що школа фотографії продовжить працювати.
Сегодня ночью не стало основателя нашей Школы – Виктора Марущенко. Мы запомним его таким: Мастером своего дела и…
Опубликовано Школа фотографии Виктора Марущенко Вторник, 29 сентября 2020 г.
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Віктор Марущенко був учасником понад 60 персональних і групових виставок у різних країнах світу. Зокрема, в 2001 році на бієнале сучасного мистецтва у Венеції він представив проект Чорнобиль, а в 2004 – на виставці в Сан-Паулу.
У нього багато учнів, оскільки в 2004 році заснував власну школу.
Нещодавно на 77-му році життя помер Іван Салій – колишній голова Київської міської державної адміністрації.
Фото: marushchenko.com