Після тяжкої хвороби у віці 74 років помер Віктор Марущенко – український фотограф, засновник і директор власної школи фотографії.

Про це повідомляється на сторінці школи у соцмережі.

– Сьогодні вночі не стало засновника нашої Школи – Віктора Марущенка. Ми запам’ятаємо його таким: Майстром своєї справи і Людиною з великої літери. Висловлюємо найщиріші співчуття його рідним і близьким, – йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що школа фотографії продовжить працювати.

Сегодня ночью не стало основателя нашей Школы – Виктора Марущенко. Мы запомним его таким: Мастером своего дела и… Опубликовано Школа фотографии Виктора Марущенко Вторник, 29 сентября 2020 г.

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Віктор Марущенко був учасником понад 60 персональних і групових виставок у різних країнах світу. Зокрема, в 2001 році на бієнале сучасного мистецтва у Венеції він представив проект Чорнобиль, а в 2004 – на виставці в Сан-Паулу.

У нього багато учнів, оскільки в 2004 році заснував власну школу.

Нещодавно на 77-му році життя помер Іван Салій – колишній голова Київської міської державної адміністрації.

Фото: marushchenko.com