Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність страхування вчителів. За його словами, нині потрібно визначити можливість, терміни і вартість цього нововведення.
Про це він повідомив 3 жовтня у Києві під час зустрічі з працівниками освітньої сфери з нагоди їхнього професійного свята, яке пройде 4 жовтня.
– Питання, яке піднімається, – це застрахувати всіх. Ми ж бачимо статистику, вчителі – у групі ризику, – відзначив Володимир Зеленський.
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Крім того, глава держави розповів про поліпшення умов праці вчителів.
– Ми точно будемо максимально поліпшувати умови, у яких працюють наші педагоги, такі завдання ми ставимо уряду, – додав Володимир Зеленський.
Йдеться не лише про фінансування, але й про умови праці та виховання поваги до цієї роботи, додав він.
День вчителя в Україні
День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня.
В цьому році це – 4 число.
У цей день заведено вітати співробітників освітньої сфери.