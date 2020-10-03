PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Застрахувати всіх – Зеленський розповів про плани щодо захисту вчителів

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність страхування вчителів. За його словами, нині потрібно визначити можливість, терміни і вартість цього нововведення.

Про це він повідомив 3 жовтня у Києві під час зустрічі з працівниками освітньої сфери з нагоди їхнього професійного свята, яке пройде 4 жовтня.

– Питання, яке піднімається, – це застрахувати всіх. Ми ж бачимо статистику, вчителі – у групі ризику, – відзначив Володимир Зеленський.

Читайте: Жорсткий карантин збив першу хвилю коронавірусу в Україні – Зеленський

Крім того, глава держави розповів про поліпшення умов праці вчителів.

– Ми точно будемо максимально поліпшувати умови, у яких працюють наші педагоги, такі завдання ми ставимо уряду, – додав Володимир Зеленський.

Йдеться не лише про фінансування, але й про умови праці та виховання поваги до цієї роботи, додав він.

День вчителя в Україні

День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня.

В цьому році це – 4 число.

У цей день заведено вітати співробітників освітньої сфери.

Джерело: Офіс президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка