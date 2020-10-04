Захист тварин: що робити, якщо став свідком жорстокого поводження з тваринами

Всесвітній день захисту тварин відзначають 4 жовтня. Він покликаний привертати увагу людства до проблем тих, хто самостійно не може про себе подбати.

Ставлення до тварин є одним з показників моральних цінностей людини, її гуманності та вихованості.

Кожен з нас відповідальний за стан екосистеми в країні, величезну частину якої становлять тварини, зокрема.

Разом з генеральним директором Правозахисної ліги, адвокатом Олександром Малюком Факти ICTV розібрали, як можна допомогти тваринам, з якими жорстоко повелися та що робити, якщо ви стали свідком подібної ситуації.

“И зверя нет страшней, чем человек…”

Не треба далеко ходити, аби знайти приклад жорстокого поводження з тваринами.

Рік тому чиновник з Хмельницької області потрапив у гучний скандал. Він прив’язав тварину до авто та протяг дорогою.

Своє рішення чоловік мотивував тим, що пес вкусив його матір.

І це далеко не єдиний випадок серед депутатів. На Одещині волонтери звинувачують депутата у масовому вбивстві собак. За їхніми словами, місцевий чиновник застрелив п’ять тварин.

Проти нього відкрили кримінальне провадження за статтею Жорстоке поводження з тваринами.

Тим часом у Запоріжжі правоохоронці затримали дівчину, яка публікувала фото- та відеоматеріали жорстокого поводження з тваринами: катування та вбивства.

Що каже закон

Випадків призначення покарання за жорстоке поводження з тваринами дуже мало.

Вперше позбавлення волі на п’ять років призначили лише влітку 2018 року на Івано-Франківщині.

Долинський районний суд визнав 24-річного чоловіка винним у вбивстві собак.

– Законодавство України передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, – зазначив адвокат Олександр Малюк.

Жорстоке поводження може бути у двох формах: знущання над тваринами та цькування тварин одна на одну.

– Якщо дії призвели до загибелі чи каліцтва тварини, вони караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Також законодавство передбачає штраф від 3 400 грн до 5 100 грн.

Як допомогти тваринам після жорстокого поводження

Найкраще, що можна зробити, якщо на ваших очах знущаються над твариною, – не пройти повз.

Що робити, якщо ви стали свідком жорстокого поводження з тваринами:

Зробити фото або відео.

Знайти якомога більше свідків і взяти у них контактні дані.

Дізнатися контактні дані власника тварини.

Звернутися з заявою в поліцію. У заяві вказати, хто власник тварини.

До заяви додати фото, відео, контактні дані свідків.

Насамперед необхідно проконтролювати, щоб поліція приїхала на місце події і склала протокол.

– Раджу за можливості зафіксувати факт вчинення злочину і обличчя злочинця, інакше довести те, що конкретна людина дійсно вчинила ці дії, буде дуже складно, – додав адвокат.

Також можно зателефонувати до Служби порятунку тварин. Гаряча лінія працює щодня з 9.00 до 21.00 за телефоном 0-800-302-303.

Котів, собак та інших домашніх тварин, яких конфіскували у господарів, безоплатно передаватимуть притулкам або іншим установам для утримання тварин.

Ми відповідальні за тих, кого приручили

В Україні одна з найбільш складних ситуацій з безпритульними тваринами у світі. Деяких тварин господарі просто залишають на вулиці, і потім вони не завжди потрапляють у притулки.

Організація Аnimal Id Info підрахувала, скільки у містах є котів та собак, які не мають дому. Детальніше можна поглянути на мапі проекту.







Всесвітній день захисту тварин: як допомогти тваринам, з якими жорстоко поводяться / 2 фотографии

Якщо ви хочете допомогти знайти для тварин надійні руки, можна звернутися до громадських організацій, аби вони допомогли з вибором притулку.

А от про те, як взяти тварину з притулку, що потрібно знати та як підготуватися до такого важливого кроку, читайте у нашому матеріалі.

Анастасія Дячкіна