Защита животных: что делать, если стал свидетелем жестокого обращения с животными

Всемирный день защиты животных отмечают 4 октября. Он призван привлекать внимание человечества к проблемам тех, кто самостоятельно не может о себе позаботиться.

Отношение к животным является одним из показателей нравственных ценностей человека, его гуманности и воспитанности.

Каждый из нас ответственен за состояние экосистемы в стране, большую часть которой составляют животные, в частности.

Вместе с генеральным директором Правозащитной лиги, адвокатом Александром Малюком, Факты ICTV разобрали, как можно помочь животным, с которыми жестоко обошлись и что делать, если вы стали свидетелем подобной ситуации.

“И зверя нет страшней, чем человек…”

Не надо далеко ходить, чтобы найти пример жестокого обращения с животными.

Год назад чиновник из Хмельницкой области попал в громкий скандал. Он привязал животное к авто и волок по дороге.

Свое решение мужчина мотивировал тем, что пес укусил его мать.

И это далеко не единственный случай среди депутатов. В Одесской области волонтеры обвинили депутата в массовом убийстве собак. По их словам, местный чиновник застрелил пять животных.

Против него завели уголовное производство по статье Жестокое обращение с животными.

Между тем в Запорожье правоохранители задержали девушку, которая публиковала фото и видеоматериалы жестокого обращения с животными: пытки и убийства.

Что говорит закон

Случаев назначения наказания за жестокое обращение с животными очень мало.

Впервые лишение свободы на пять лет назначили только летом 2018 года на Ивано-Франковщине.

Долинский районный суд признал 24-летнего мужчину виновным в убийстве собак.

— Законодательство Украины предусматривает административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, — отметил адвокат Александр Малюк.

Жестокое обращение может быть двух форм: издевательство над животными и травля животных друг на друга.

— Если действия привели к гибели или увечию животного, они наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Также законодательство предусматривает штраф от 3 400 грн до 5 100 грн.

Как помочь животным после жестокого обращения

Лучшее, что можно сделать, если на ваших глазах издеваются над животным — не пройти мимо.

Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными:

Сделать фото или видео.

Найти как можно больше свидетелей и взять у них контактные данные.

Узнать контактные данные владельца животного.

Обратиться с заявлением в полицию. В заявлении указать, кто владелец животного.

К заявлению приложить фото, видео, контактные данные свидетелей.

Прежде всего необходимо проконтролировать, чтобы полиция приехала на место происшествия и составила протокол.

— Советую по возможности зафиксировать факт совершения преступления и лицо преступника, иначе доказать, что конкретный человек действительно совершил эти действия, будет очень сложно, — добавил адвокат.

Также можно позвонить в Службу спасения животных. Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефону 0-800-302-303.

Котов, собак и других домашних животных, которых конфисковали у хозяев, безвозмездно будут передавать приютам или другим учреждениям для содержания животных.

Мы в ответе за тех, кого приручили

В Украине одна из самых сложных ситуаций с бездомными животными в мире. Некоторых животных хозяева просто остаются на улице, и потом они не всегда попадают в приюты.

Организация Аnimal Id Info подсчитала, сколько в городах есть кошек и собак, не имеющих дома. Подробнее можно посмотреть на карте проекта.







Всемирный день защиты животных: как помочь животным, с которыми жестоко обращаются / 2 фотографии

Если вы хотите помочь найти для животных надежные руки, можно обратиться в общественные организации, чтобы они помогли с выбором приюта.

А вот о том, как взять животное из приюта, что нужно знать и как подготовиться к такому важному шагу, читайте в нашем материале.

Анастасия Дячкина