Защита животных: что делать, если стал свидетелем жестокого обращения с животными

Всемирный день защиты животных отмечают 4 октября. Он призван привлекать внимание человечества к проблемам тех, кто самостоятельно не может о себе позаботиться.
Отношение к животным является одним из показателей нравственных ценностей человека, его гуманности и воспитанности.
Каждый из нас ответственен за состояние экосистемы в стране, большую часть которой составляют животные, в частности.
Вместе с генеральным директором Правозащитной лиги, адвокатом Александром Малюком, Факты ICTV разобрали, как можно помочь животным, с которыми жестоко обошлись и что делать, если вы стали свидетелем подобной ситуации.
“И зверя нет страшней, чем человек…”
Не надо далеко ходить, чтобы найти пример жестокого обращения с животными.
Год назад чиновник из Хмельницкой области попал в громкий скандал. Он привязал животное к авто и волок по дороге.
Свое решение мужчина мотивировал тем, что пес укусил его мать.
И это далеко не единственный случай среди депутатов. В Одесской области волонтеры обвинили депутата в массовом убийстве собак. По их словам, местный чиновник застрелил пять животных.
Против него завели уголовное производство по статье Жестокое обращение с животными.
Между тем в Запорожье правоохранители задержали девушку, которая публиковала фото и видеоматериалы жестокого обращения с животными: пытки и убийства.
Что говорит закон
Случаев назначения наказания за жестокое обращение с животными очень мало.
Впервые лишение свободы на пять лет назначили только летом 2018 года на Ивано-Франковщине.
Долинский районный суд признал 24-летнего мужчину виновным в убийстве собак.
— Законодательство Украины предусматривает административную и уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, — отметил адвокат Александр Малюк.
Жестокое обращение может быть двух форм: издевательство над животными и травля животных друг на друга.
— Если действия привели к гибели или увечию животного, они наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.
Также законодательство предусматривает штраф от 3 400 грн до 5 100 грн.
Как помочь животным после жестокого обращения
Лучшее, что можно сделать, если на ваших глазах издеваются над животным — не пройти мимо.
Что делать, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животными:
- Сделать фото или видео.
- Найти как можно больше свидетелей и взять у них контактные данные.
- Узнать контактные данные владельца животного.
- Обратиться с заявлением в полицию. В заявлении указать, кто владелец животного.
- К заявлению приложить фото, видео, контактные данные свидетелей.
Прежде всего необходимо проконтролировать, чтобы полиция приехала на место происшествия и составила протокол.
— Советую по возможности зафиксировать факт совершения преступления и лицо преступника, иначе доказать, что конкретный человек действительно совершил эти действия, будет очень сложно, — добавил адвокат.
Также можно позвонить в Службу спасения животных. Горячая линия работает ежедневно с 9.00 до 21.00 по телефону 0-800-302-303.Читайте: Конфискованных животных не будут продавать на аукционах, их передадут в приюты - Минюст Во Франции запретили открытие дельфинариев и разведение норок Регистрация домашних животных: как происходит и сколько стоит
Котов, собак и других домашних животных, которых конфисковали у хозяев, безвозмездно будут передавать приютам или другим учреждениям для содержания животных.
Мы в ответе за тех, кого приручили
В Украине одна из самых сложных ситуаций с бездомными животными в мире. Некоторых животных хозяева просто остаются на улице, и потом они не всегда попадают в приюты.
Организация Аnimal Id Info подсчитала, сколько в городах есть кошек и собак, не имеющих дома. Подробнее можно посмотреть на карте проекта.
Если вы хотите помочь найти для животных надежные руки, можно обратиться в общественные организации, чтобы они помогли с выбором приюта.
А вот о том, как взять животное из приюта, что нужно знать и как подготовиться к такому важному шагу, читайте в нашем материале.
Анастасия Дячкина