Польща вимагає повернення повної територіальної цілісності України – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Польща вимагає повернення переваги міжнародного права і повернення повної територіальної цілісності України.

Про це він повідомив під час спільної заяви з президентом України Володимиром Зеленським.

За його словами, вони разом із Зеленським обговорили ситуацію в Україні, про відносини з Росією, про окупації Донбасу і Криму.

– Ми розмовляли про ситуацію в Україні, про відносини з Росією, про окупації Донбасу і Криму. Для Польщі питання однозначне – ми вимагаємо повернення переваги міжнародного права і не порушувати норми цього права. Повернення повної територіальної цілісності України – це наша однозначна позиція. Україна завжди може розраховувати на нас, – зазначив Дуда.

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Також Дуда додав, що запитував у Зеленського про хід перемовин у нормандському форматі і про те, на що можна сподіватися найближчим часом.

– Я радий, що відбувається обмін полоненими, що громадяни України, ув`язнені Росією, повертаються до своїх сімей. Для звичайних людей, для суспільства це дуже важливо, і ми як сусід тішимося, що Ви, пане президенте, цим займаєтеся, бо це відповідальна діяльність глави держави для свого суспільства, і я тут повністю підтримую вашу позицію і спосіб вашої поведінки, – заявив Дуда.

Нагадаємо, 26 січня президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Польщі.