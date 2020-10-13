Опитування у день виборів суперечить закону – КВУ

Проведення опитувань виборців 25 жовтня не відповідає нормам Виборчого кодексу України.

Із такою заявою виступили у Комітеті виборців України.

– Станом на сьогодні є незрозумілим, які саме юридичні механізми можуть бути використані для проведення таких опитувань: хто їх проводитиме, як визначатимуться запитання, як та де відбуватиметься процедура голосування, а також які юридичні наслідки матимуть результати опитування.

Також КВУ зауважив, що на початку осені схожі ініціативи щодо місцевих виборів 2020 обговорювалися у Верховній Раді.

Однак законопроект №4043 Про внесення змін до Закону України Про Центральну виборчу комісію щодо опитувань громадської думки так і не було ухвалено.

Читайте: Не матиме юридичних наслідків: як пройде всенародне опитування 25 жовтня

– Якщо до проведення опитування буде залучено членів дільничних виборчих комісій – це також суперечитиме чинному законодавству. До дня голосування залишається 12 днів, і будь-яке додаткове навантаження може заблокувати виборчий процес.

У комітеті додають, що такої кількості часу буде недостатньо, щоб здійснити професійну роз’яснювальну роботу щодо мети, завдань та можливих наслідків опитування 25 жовтня.

П’ять запитань у бюлетні: ініціатива Зеленського

Вранці 13 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив, що планує додати до бюлетня на місцеві вибори 2020 п’ять важливих запитань.

За оцінками експертів, ймовірно, йдеться про проведення референдуму у день виборів.

Зміст п’яти запитань поки що не розголошується.

Джерело: Комітет виборців України