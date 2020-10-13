Опрос в день выборов противоречит закону — КИУ

Проведение опросов избирателей 25 октября не отвечает нормам Избирательного кодекса Украины.

С таким заявлением выступили в Комитете избирателей Украины.

— На сегодня непонятно, какие именно юридические механизмы могут быть использованы для проведения таких опросов: кто их будет проводить, как будут определяться вопрос, как и где будет проходить процедура голосования, а также юридические последствия будут иметь результаты опроса.

Также КИУ отметил, что в начале осени похожи инициативы по местным выборам 2020 обсуждались в Верховной Раде.

Однако законопроект №4043 О внесении изменений в Закон Украины О Центральной избирательной комиссии по опросам общественного мнения так и не был принят.

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— Если в проведении опроса будут участвовать члены избирательных комиссий — это также противоречит действующему законодательству. До дня голосования остается 12 дней, и любая дополнительная нагрузка может заблокировать избирательный процесс.

В комитете добавляют, что такого количества времени будет недостаточно, чтобы осуществить профессиональную разъяснительную работу по целям, задачам и возможным последствиям опроса 25 октября.

Пять вопросов в бюллетене: инициатива Зеленского

Утром 13 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что планирует добавить в бюллетень на местные выборы 2020 пять важных вопросов.

По оценкам экспертов, вероятно, речь идет о проведении референдума в день выборов.

Содержание пяти вопросов пока не разглашается.

Источник: Комитет избирателей Украины