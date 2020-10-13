Різниця в акцизах дозволяє європейським курцям споживати потенційно більш безпечну тютюнову продукцію. А в Україні навпаки – депутати підвищили акциз на стіки для нагрівання тютюну відразу в чотири рази, що може коштувати держбюджету 9 млрд грн недоотриманого акцизу і знову збільшити рівень куріння звичайних сигарет (часто нелегального походження).

Про це йдеться в дослідженні науково-дослідного інституту фіскальної політики університету Державної фіскальної служби України, яке було презентовано вчора. Інститут також надав результати дослідження, підготовленого за запитом ДФС, Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Читайте: У Польщі викрили нелегальні тютюнові фабрики, де працювали українці

Так, середній розмір акцизу з 1 тис. традиційних сигарет в ЄС становить €135,6. А з 1 тис. стіків для систем нагрівання тютюну – €35,3. Найменший розрив у розмірі акцизів фіксується в Болгарії (майже в 2,5 рази), найбільший – в Нідерландах і Данії (більш ніж в уп’ятеро).

На думку експертів, різниця в акцизах допомагає Євросоюзу більш активно знижувати рівень споживання звичайних сигарет, дозволяючи тим курцям, які не можуть кинути палити, переходити на потенційно менш небезпечні системи нагрівання тютюну.

Поки в країнах Європи активніше використовуються електронні сигарети. Тут лідерами стали Великобританія (3,6 млн вейперів при 12 млн курців) і Італія (2 млн вейперів при 12,6 млн курців).

Також понад 1 млн італійців перейшли з сигарет на системи нагрівання тютюну. Приблизно по 750 тис. користувачів систем нагрівання тютюну в Німеччині та Польщі.

За даними дослідження, Польща набагато активніше заохочує перехід курців від звичайних сигарет до альтернативної продукції, ніж Україна. Там на електронні сигарети й системи нагрівання тютюну перейшло вдвічі більше курців, ніж в Україні.

Хоча в Україні продовжує курити 9,6 млн осіб, однак приблизно 670 тис. курців вже перейшли на електронні сигарети й ще 380 тис. надали перевагу системам нагрівання тютюну.

Цей природний процес зміни споживчих переваг спостерігався б й надалі, як і в країнах Євросоюзу, але Верховна Рада України вже зробила серйозний крок назад, різко збільшивши акциз на стіки для нагрівання тютюну – відразу в 4,2 рази.

Експерти НДІ фіскальної політики оцінюють негативний ефект для держбюджету від такого різкого підвищення акцизу на рівні 9 млрд грн недоотриманого акцизу.

На думку експертів, є ризик того, що через різке підвищення акцизу і ціни, крім контрабандних сигарет в Україну почнуть надходити контрабандні стіки для нагрівання тютюну.

Оскільки навіть зараз ціна на них в Україні вже трохи вища, ніж у Молдові та Білорусі, а після такого істотного підвищення акцизу стане набагато вищою, ніж у сусідніх країнах (включно з Росією). Також не відкидають контрабанду дешевих і неякісних стіків з Китаю.

Є ризик, що через подорожчання частина споживачів переключиться на інші тютюнові вироби і нікотиновмісну продукцію – зокрема, на електронні сигарети, де акциз буде нижчим, або повернеться до куріння традиційних сигарет.

Експерти розповіли про негативний досвід Грузії та Молдови, де різке підвищення акцизу і вибірковий підхід до дотримання стандартів ЄС в акцизному оподаткуванні тютюнових виробів призвели фактично до повного хаосу на тютюновому ринку і серйозних втрат держбюджетів цих країн.

Експерти також нагадали, що в 2019 році через підвищення акцизу на сигарети і пов’язаних з ним небажаних трансформацій тютюнового ринку, держбюджет України недоотримав понад 13 млрд грн.

Щоб не допустити таку ситуацію, експерти НДІ фіскальної політики університету Державної фіскальної служби радять ухвалити план поступового підвищення акцизу на стіки для нагрівання тютюну – не більше ніж на 35% на рік.

Про необхідність поступового, а не різкого підвищення акцизу на альтернативну тютюнову продукцію, раніше заявили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Через можливі бюджетні ризики та ризики суттєвого розширення тіньового ринку тютюнових виробів Асоціація міст України і Федерація роботодавців України також закликали профільний комітет парламенту переглянути ухвалену норму про підвищення вчетверо акцизу на стіки для нагрівання тютюну.

Раніше Факти ICTV писали про 10 причини раз і назавжди кинути курити.