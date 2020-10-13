Різниця в акцизах дозволяє європейським курцям споживати потенційно більш безпечну тютюнову продукцію. А в Україні навпаки – депутати підвищили акциз на стіки для нагрівання тютюну відразу в чотири рази, що може коштувати держбюджету 9 млрд грн недоотриманого акцизу і знову збільшити рівень куріння звичайних сигарет (часто нелегального походження).
Про це йдеться в дослідженні науково-дослідного інституту фіскальної політики університету Державної фіскальної служби України, яке було презентовано вчора. Інститут також надав результати дослідження, підготовленого за запитом ДФС, Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Читайте: У Польщі викрили нелегальні тютюнові фабрики, де працювали українці
Так, середній розмір акцизу з 1 тис. традиційних сигарет в ЄС становить €135,6. А з 1 тис. стіків для систем нагрівання тютюну – €35,3. Найменший розрив у розмірі акцизів фіксується в Болгарії (майже в 2,5 рази), найбільший – в Нідерландах і Данії (більш ніж в уп’ятеро).
На думку експертів, різниця в акцизах допомагає Євросоюзу більш активно знижувати рівень споживання звичайних сигарет, дозволяючи тим курцям, які не можуть кинути палити, переходити на потенційно менш небезпечні системи нагрівання тютюну.
Поки в країнах Європи активніше використовуються електронні сигарети. Тут лідерами стали Великобританія (3,6 млн вейперів при 12 млн курців) і Італія (2 млн вейперів при 12,6 млн курців).
Також понад 1 млн італійців перейшли з сигарет на системи нагрівання тютюну. Приблизно по 750 тис. користувачів систем нагрівання тютюну в Німеччині та Польщі.
За даними дослідження, Польща набагато активніше заохочує перехід курців від звичайних сигарет до альтернативної продукції, ніж Україна. Там на електронні сигарети й системи нагрівання тютюну перейшло вдвічі більше курців, ніж в Україні.
Хоча в Україні продовжує курити 9,6 млн осіб, однак приблизно 670 тис. курців вже перейшли на електронні сигарети й ще 380 тис. надали перевагу системам нагрівання тютюну.
Цей природний процес зміни споживчих переваг спостерігався б й надалі, як і в країнах Євросоюзу, але Верховна Рада України вже зробила серйозний крок назад, різко збільшивши акциз на стіки для нагрівання тютюну – відразу в 4,2 рази.
Експерти НДІ фіскальної політики оцінюють негативний ефект для держбюджету від такого різкого підвищення акцизу на рівні 9 млрд грн недоотриманого акцизу.
На думку експертів, є ризик того, що через різке підвищення акцизу і ціни, крім контрабандних сигарет в Україну почнуть надходити контрабандні стіки для нагрівання тютюну.
Оскільки навіть зараз ціна на них в Україні вже трохи вища, ніж у Молдові та Білорусі, а після такого істотного підвищення акцизу стане набагато вищою, ніж у сусідніх країнах (включно з Росією). Також не відкидають контрабанду дешевих і неякісних стіків з Китаю.
Є ризик, що через подорожчання частина споживачів переключиться на інші тютюнові вироби і нікотиновмісну продукцію – зокрема, на електронні сигарети, де акциз буде нижчим, або повернеться до куріння традиційних сигарет.
Експерти розповіли про негативний досвід Грузії та Молдови, де різке підвищення акцизу і вибірковий підхід до дотримання стандартів ЄС в акцизному оподаткуванні тютюнових виробів призвели фактично до повного хаосу на тютюновому ринку і серйозних втрат держбюджетів цих країн.
Експерти також нагадали, що в 2019 році через підвищення акцизу на сигарети і пов’язаних з ним небажаних трансформацій тютюнового ринку, держбюджет України недоотримав понад 13 млрд грн.Читайте: Рада заборонила продавати електронні сигарети неповнолітнім В Україні подорожчають сигарети - на скільки і коли Кальян чи сигарети - що шкодить більше
Щоб не допустити таку ситуацію, експерти НДІ фіскальної політики університету Державної фіскальної служби радять ухвалити план поступового підвищення акцизу на стіки для нагрівання тютюну – не більше ніж на 35% на рік.
Про необхідність поступового, а не різкого підвищення акцизу на альтернативну тютюнову продукцію, раніше заявили у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.
Через можливі бюджетні ризики та ризики суттєвого розширення тіньового ринку тютюнових виробів Асоціація міст України і Федерація роботодавців України також закликали профільний комітет парламенту переглянути ухвалену норму про підвищення вчетверо акцизу на стіки для нагрівання тютюну.
Раніше Факти ICTV писали про 10 причини раз і назавжди кинути курити.