Поранені українські бійці лікуватимуться в Німеччині

Українські бійці, поранені під час військових дій на Сході, проходитимуть лікування в Німеччині.

Бундесвер (Збройні сили Німеччини) направив за ними літак в Україну.

Про це у соцмережі Twitter повідомили німецькі повітряні сили Luftwaffe.

На борту літака перебувають 13 військових. Компанія надає гуманітарну допомогу Україні з 2010 року.

Zusammen mit @SanDstBw holen wir Verwundete aus der ???????? zur weiteren Behandlung nach ????????. Der #A310 der #Flugbereitschaft startete in Köln in Richtung Kiev. Wir erwarten ihn heute Abend zurück in???????? mit 13 Patienten an Bord. Seit 2010 unterstützen wir die humanitäre Hilfe für die????????. pic.twitter.com/HNLR9zxCKu

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 6, 2020