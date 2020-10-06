Поранені українські бійці лікуватимуться в Німеччині

Українські бійці, поранені під час військових дій на Сході, проходитимуть лікування в Німеччині.

Бундесвер (Збройні сили Німеччини) направив за ними літак в Україну.

Про це у соцмережі Twitter повідомили німецькі повітряні сили Luftwaffe.

– Доставляємо поранених українців до Німеччини. Наш літак вилетів з Кельна до Києва. Очікуємо повернення сьогодні увечері.

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На борту літака перебувають 13 військових. Компанія надає гуманітарну допомогу Україні з 2010 року.

Zusammen mit @SanDstBw holen wir Verwundete aus der ???????? zur weiteren Behandlung nach ????????. Der #A310 der #Flugbereitschaft startete in Köln in Richtung Kiev. Wir erwarten ihn heute Abend zurück in???????? mit 13 Patienten an Bord. Seit 2010 unterstützen wir die humanitäre Hilfe für die????????. pic.twitter.com/HNLR9zxCKu — Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 6, 2020

З початку війни Німеччина прийняла 125 українських бійців на лікування. Сьогоднішня група стала десятою за рахунком.

США збільшить військову допомогу Україні

Палати Конгресу США вирішили збільшити військову допомогу для української армії. Зокрема, йдеться про постачання летальних озброєнь.

Фото: Luftwaffe