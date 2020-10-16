Безвіз та корупція в Україні: інтерв’ю з депутатом ЄС Віолою фон Крамон

На початку жовтня у Верховній Раді спалахнув черговий скандал – група депутатів Європарламенту написала листа до голови фракції Слуга народу Давида Арахамії, де пригрозили скасуванням безвізового режиму для окремих політиків та олігархів.

Причиною такої позиції стали “невиконані” передвиборчі обіцянки влади Зеленського. Зокрема, йшлося про боротьбу з корупцією.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV депутат Європарламенту, одна з авторів листа Віола фон Крамон пояснила, що стояло за зверненням до депутатів Слуги народу.

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Так, останні події у політичному житті України здалися Крамон загрозливими.

– Близькі до олігархів депутати зі Слуги народу знайшли якісь проблеми в процесі призначення директора НАБУ (Національного антикорупційного бюро – Ред.) та звернулися до Конституційного суду. Звичайно, такий розвиток подій не може не лякати. Тому що НАБУ – одна з головних сил у боротьбі з корупцією в Україні.

Другою важливою причиною, чому депутати ЄП написали листа, стало обрання конкурсної комісії для відбору керівника САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – Ред.).

Те, що депутати українського парламенту проголосували всупереч рекомендаціям ЄС, Віола фон Крамон назвала поганим сигналом.

– Українці заслуговують на кращі та справді надійні інституції з викорінення корупції. Реформи в Україні потрібні не нам, європарламентарям, а саме українцям.

Водночас у депутатському зверненні Віола фон Крамон наголосила, що ймовірне скасування безвізового режиму стосувалося би лише кола, наближеного до українських олігархів.

– Це в жодному разі не стосувалося би звичайних людей. Така норма була би направлена на розповсюджувачів російської пропаганди та відповідальних за ухвалення найважливіших рішень в політичному житті України.

Політик висловила надію, що після такого прецеденту відбудуться певні зміни у процесі відбору кандидатів на посаду голови САП.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів Фактам ICTV, якими були головні досягнення саміту Україна-ЄС 6 жовтня.

– Все пройшло досить позитивно, без жодної ложки дьогтю. Наші кулуарні розмови вкотре засвідчили надзвичайно щиру атмосферу і позитивну налаштованість ЄС на розвиток відносин з Україною.

За словами очільника Європарламенту Жозепа Борелля, безвізовий режим залишається одним із найбільших досягнень у стосунках Україна-ЄС.

– Жодних загроз для безвізу немає. Лист євродепутатів – це просто лист євродепутатів, а в Україні чомусь вважають, що це – позиція всього Євросоюзу. Однак вона висвітлена у спільній заяві за результатами саміту.

Дмитро Кулеба зауважив, що під час саміту українські дипломати запевнили, що зацікавлені в ефективному функціонуванні антикорупційних органів.

Дипломат переконаний, що безпечна, успішна та щаслива Україна можлива лише завдяки західному вектору.

Валерій Літонінський, Наталка Тарчевська