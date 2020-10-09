Найближча зустріч у нормандському форматі може відбутися уже наступного тижня, однак лише за участю радників.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак 9 жовтня.

– Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників, – додав Андрій Єрмак.

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Водночас Україна зацікавлена у найшвидшому проведенні зустрічі у цьому форматі на рівні лідерів країн.

– Така зустріч має відбутися якнайшвидше. У цьому нас підтримують наші партнери – Німеччина та Франція, – відзначив Андрій Єрмак.

Зустріч Нормандської четвірки

Про ймовірність проведення зустрічі у нормандскьому форматі найближчим часов заявляв і президент України Володимир Зеленський.

За його словами, вона має відбутися після переговорів радників.

Нині усі учасники формату готові до продовження переговорів.