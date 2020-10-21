МОЗ спростувало переговори з РФ щодо закупівлі вакцини проти Covid-19

Україна не веде переговорів щодо закупівлі або офіційного отримання російських вакцин проти коронавірусу.

Про це йдеться у заяві МОЗ. Жоден медичний препарат або вакцина не можуть застосовуватися в Україні без проходження державної реєстрації.

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Зазначається, що існує і спрощена процедура реєстрація.

– Таким способом можуть користуватися засоби, які вже зареєстровані у США, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді або за централізованою процедурою компетентним органом ЄС, – додають у міністерстві.

Документів на російську вакцину Гам-КОВІД-Вак до МОЗ України не надходило.

Вакцина проти Covid-19

Очільник МОЗ Максим Степанов на онлайн-зустрічі з представниками Світового банку попросив виділити додаткові кошти для закупівлі вакцини проти коронавірусу для України.

Директор представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Аруп Банерджі заявив про нові можливості щодо співпраці.

Як заявляв Степанов, МОЗ визначає пріоритетні групи населення, яким будуть робити щеплення проти коронавірусу. Це групи ризику – літні люди, люди, які мають супутні захворювання, групи ризику за професійними ознаками.