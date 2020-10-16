МОЗ просить грошей на вакцину проти Covid-19 у Світового банку

Очільник МОЗ Максим Степанов на онлайн-зустрічі з представниками Світового банку, попросив виділити Україні більше коштів для закупівлі вакцини проти коронавірусу.

Закупівля препаратів проти Covid-19, він назвав одним із пріоритетів співпраці України зі банком.

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– Ми звернулися до Світового банку з проханням збільшити суму коштів, яку попередньо розглядали на виділення Україні для закупівлі вакцин, – заявив Степанов.

Максим Степанов та представники Світового банку визначили два стратегічні напрями співпраці для подолання… Опубліковано Міністерство охорони здоров’я України Пʼятниця, 16 жовтня 2020 р.

Директор представництва Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Аруп Банерджі подякував МОЗ за зустріч та нові можливості щодо співпраці.

Препарат Ремдесивір в Україні

Перша партія препарату Ремдесивір поступить в Україну до кінця наступного тижня.

Міністерство охорони здоров’я отримає 18 тисяч доз.

Держава закуповує Ремдесивір для 28 тис. пацієнтів.