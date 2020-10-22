Якщо Росія зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч – РНБО

У РНБО не виключають військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці. У Раді національної безпеки та оборони обіцяють потужну відсіч РФ.

Секретар Олексій Данілов впевнений, що перемога буде за Україною. Про це він заявив під час прямої трансляції з Вашингтоном, організованого Центром американсько-українських відносин.

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На оборонні потреби виділяється не менше 5% ВВП, а запланований у проекті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.

– Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч, – заявив Данілов.

За його словами, Росія вкладає шалені гроші у політичні сили, розраховані на російський сегмент і саме на російськомовне населення.

Санкції проти РФ

Співпраця з міжнародними партнерами має привести до посилення санкцій проти Росії, бо в Україні не вистачить ресурсів на одночасну війну на Донбасі і в Криму.

У зв’язку з цим необхідно продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, підіймати питання щодо нарощування санкцій проти РФ.