PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Якщо Росія зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч – РНБО

У РНБО не виключають військової ескалації Росії проти України в найближчі місяці. У Раді національної безпеки та оборони  обіцяють потужну відсіч РФ.

Секретар Олексій Данілов впевнений, що перемога буде за Україною. Про це він заявив під час прямої трансляції з Вашингтоном, організованого Центром американсько-українських відносин.

Читайте: Потрібно політичне рішення: ЗСУ готові захопити у полон ватажків “ЛНР” і “ДНР

На оборонні потреби виділяється не менше 5% ВВП, а запланований у проекті бюджету на 2021 рік обсяг фінансування сектору безпеки і оборони України становить 5,93% від ВВП.

– Якщо раптом РФ зважиться на ескалацію, матиме потужну відсіч, – заявив Данілов.

За його словами, Росія вкладає шалені гроші у політичні сили, розраховані на російський сегмент і саме на російськомовне населення.

Санкції проти РФ

Співпраця з міжнародними партнерами має привести до посилення санкцій проти Росії, бо в Україні не вистачить ресурсів на одночасну війну на Донбасі і в Криму.

У зв’язку з цим необхідно продовжувати активно співпрацювати зі світовими лідерами, підіймати питання щодо нарощування санкцій проти РФ.

Джерело: РНБО

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка