Коли будуть місцеві вибори в Україні
Місцеві вибори 2020 року призначені на 25 жовтня. Їхні результати мають бути оприлюднені не пізніше 6 листопада.
Протягом трьох тижнів з моменту встановлення результатів також мають провести другий тур виборів міських голів. Він відбудеться у містах, де проживає більше 75 тис. виборців.
У другий тур виходитимуть двоє кандидатів на пост міського голови, за яких віддали найбільше голосів. Друге голосування не проводитиметься, якщо один з висуванців набере більше 50% голосів.
Кого обиратимемо
На місцевих виборах громади обирають регіональну владу. Йдеться про сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих, районних та обласних рад.
Всі вони є складовими місцевої влади.
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Оскільки обирати потрібно буде багатьох кандидатів, то й бюлетенів ви отримаєте кілька. За даними Громадянської мережі ОПОРА, у більшості населених пунктів виборці отримають чотири бюлетені для голосування за:
- депутатів міськради;
- депутатів районної ради;
- депутатів обласної ради;
- очільника населеного пункту (міського, селищного голову тощо).
Оскільки Верховна Рада внесла низку змін до Виборчого кодексу, то й голосувати доведеться дещо інакше.
Як заповнювати бюлетені на місцевих виборах
Хоча бюлетені і будуть дещо видозміненими, їхнє заповнення не має стати проблемою для жодного виборця. Під час голосування за міського голову необхідно буде лиш обрати вашого кандидата та поставити у квадраті напроти його імені “+”, або іншу позначку, яка визначає відповідне волевиявлення.
За принципом голосування це схоже на вибори президента. Згідно з інформацією ЦВК, недійсним бюлетень вважатиметься, якщо виборець проголосував за більш, ніж одного кандидата, не проголосував за жодного висуванця, або поставив позначку так, що неможливо встановити зміст волевиявлення.
Найбільше запитань виникає з бюлетенями, призначеними для голосування за депутатів. Зліва ви побачите назву політичної партії, за яку можна віддати свій голос, а справа – номери її представників. Щонайменше їх буде п’ять, максимум – 12.
Проголосувати ви можете лише за одну партію. Водночас, ви можете підтримати і конкретного кандидата, але лише з цієї партії, поставивши відповідний номер у списку партії у квадратику поруч.
Що це дає? Можливість підняти вашого кандидата з партії у списку. Тобто не політсила вирішуватиме хто перший потрапить до міської, районної, обласної ради, а виборці.
– У конкретного кандидата з’являється більше шансів просунутися вгору у списку, якщо він набере необхідну кількість голосів. Тоді ці списки, будуть дійсно відкритими, де рішення виборця є ключовим, а не рішення партії, – розповідає голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
Важливо пам’ятати, що віддати перевагу ви можете лише кандидату з партії, за яку ви проголосували. Тобто, якщо ви хочете побачити міським депутатом кандидата А, то й голосувати потрібно за партію, членом якої він є. І поставити поруч його номер.
За інформацією ЦВК, бюлетень вважатиметься недійсним, якщо виборець поставив лише номер кандидата партії, але не проголосував за неї, або проголосував за кілька політсил.
Якщо номер кандидата від партії вписано нерозбірливо, або він стоїть напроти назви іншої партії, то вважатиметься, що громадянин проголосував за підтримку партії у повному складі і визначений нею порядок потрапляння кандидатів до місцевих органів.
Ви також можете не ставити номер кандидата від обраної вами політсили. Тоді також вважатиметься, що ви підтримали її у повному складі.
Що брати на виборчу дільницю
У документах, які знадобляться для голосування, жодних змін не відбудеться. Проголосувати зможуть всі люди, які досягли 18-річного віку.
На виборчу дільницю потрібно взяти паспорт, або інший документ, який засвідчує вашу особу. Наприклад, якщо ви проходите строкову службу, то вам знадобиться військовий квиток, щоб проголосувати.
На місцевих виборах 2020 буде одне нововведення, але воно пов’язане з пандемією коронавірусу. Потрібно взяти із собою маску, аби не наражати на небезпеку інших людей. Без неї вас можуть і не пустити на дільницю.
Також бажано взяти на виборчу дільницю власну ручку. Звичайно, будуть ручки загального користування, але так ви зменшите кількість контактних поверхонь для себе.
Відповідальність за порушення на виборах
Цього року низку порушень на виборах вивели з кримінальної відповідальності та перевели у розряд адміністративних.
Тепер штрафуватимуть осіб, які:
- порушуватимуть таємницю голосування на виборчій дільниці;
- знищуватимуть власні бюлетені;
- виноситимуть бюлетені за межі виборчої дільниці з хуліганською чи протестною метою;
- перешкоджатимуть здійсненню виборчих процедур.
Завдяки переведенню відповідних порушень в категорію адміністративних, правоохоронці зможуть документувати навіть дрібні порушення і передавати їх до суду.
Кому повідомляти про порушення на місцевих виборах
За можливими порушеннями виборчого процесу мають слідкувати спостерігачі. Проте якщо ви помітили порушення – зафіксуйте його на фото, відео та зверніться до правоохоронних органів.
Можна як звернутися до поліцейських, які мають чергувати біля виборчих дільниць, так і за телефоном 102.
Чи можу я голосувати, якщо у мене температура
Можливість голосувати на виборах особам, яким виповнилося 18 років, передбачена Конституцією. Це означає, що вам не можуть заборонити вчиняти волевиявлення, якщо вам виповнилося 18 років.
Та через пандемію коронавірусу доводиться йти на певні обмеження. Якщо температура вашого тіла перевищуватиме 37,2° у день голосування, то вас перенаправлять в окрему кабіну для голосування.
Також ви кидатимете бюлетень в окрему урну. Нічого більше для вас не зміниться.
Як голосувати на самоізоляції
Якщо під час місцевих виборів ви перебуватимете на самоізоляції або в лікарні, то все одно зможете проголосувати. У такому випадку застосовуватиметься процедура голосування за місцем перебування.
Для цього до 20.00 23 жовтня необхідно подати до дільничної виборчої комісії заяву у довільній формі з проханням проголосувати вдома або у лікарні та надати довідку про хворобу, яку можна взяти у сімейного лікаря.
У заяві потрібно вказати:
- адресу;
- прізвище, ім’я та по-батькові;
- контактний телефон.
Надсилати документи бажано поштою на адресу вашої ДВК, або попросити когось занести їх. В день місцевих виборів до вас прийдуть члени ДВК і ви зможете проголосувати.
Чи можуть скасувати місцеві вибори через пандемію
В Україні не передбачено скасування виборів, зокрема і місцевих, через складну епідеміологічну ситуацію. Тобто якщо ваша область потрапить до червоної зони карантину, голосування відбудеться.
Скасувати місцеві вибори можуть лише якщо в країні або окремих регіонах введуть воєнний або надзвичайний стан.