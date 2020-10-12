Центральна виборча комісія створила чат-бот Про вибори у Telegram. Там буде публікуватися уся інформація, пов’язана з місцевими виборами 25 жовтня.

Також за допомогою чат-бота Про вибори можна:

довідатися, що робити у випадку пошкодження бюлетня;

знайти свою дільницю;

побачити, як виглядатиме бюлетень;

дізнатися, як безпечно голосувати за всіма правилами карантину.

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12 жовтня Центральна виборча комісія запустила аналогічний чат-бот у соцмережі Facebook.

Для роботи з чат-ботом потрібно натиснути на акаунті Надіслати повідомлення.

За даними ЦВК, за тиждень роботи боту в Telegram ним скористалися 4 146 осіб.

Серед найпопулярніших запитів – списки виборців, знайти свою виборчу дільницю і перевірити себе в списках.

Місцеві вибори 2020: як проголосувати у лікарні

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів, як проходитиме голосування для людей, які знаходяться у лікарнях або проходять самоізоляцію.

За його словами, до них приїжджатимуть спеціальні бригади. Крім цього, у місцях голосування створять окрему кабінку для виборців з симптомами.

Фото: ЦВК