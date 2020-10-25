Україна перейшла на зимовий час у неділю, 25 жовтня, о 04.00. Цьогоріч цей день співпадає з проведенням місцевих виборів.

Тому в ніч з суботи 24 жовтня на неділю 25 жовтня стрілки годинників потрібно було перевести на одну годину назад.

Відповідно до постанови Кабміну №509 від 1996 року, Україна щороку переходить на літній час (в останню неділю березня о 03.00 стрілки годинників переводять на одну годину вперед) і на зимовий (в останню неділю жовтня о 04.00 стрілки переводять на годину назад).

Переведення годинників на зимовий час часто є стресовим для багатьох. Тому, щоб прискорити адаптацію до нових біоритмів, радять два тижні контролювати свій раціон.

Зокрема, допоможуть підготувати організм до переходу на зимовий час контрастний душ вранці і гімнастика перед сном.

Джерело: Департамент технічного регулювання та метрології