Вранці 29 жовтня густий туман спостерігається у західних, а також у Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях.

Видимість на дорогах 200-500 м – це I рівень небезпеки, тобто жовтий.

Така ж ситуація зранку і на дорогах Києва та області.

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Водії мають бути обережними, оскільки погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.

Водночас 29-31 жовтня у більшості районів східних областей та Дніпропетровщини надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні 29 жовтня

Синоптики попереджали, що 29 жовтня з Чорного моря в Україну прийде циклон, який принесе дощі на півдні і в центрі країни.

А ввечері опади очікуються також в західних областях.

На решті території поки – без істотних опадів.