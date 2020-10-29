Меморіальний центр Бабин Яр і режисер Сергій Лозниця представляють спільний проект

Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр і український режисер Сергій Лозниця представляють документальний проект Бабин Яр. Контекст, який стане частиною експозиції майбутнього музею, присвяченого трагедії Бабиного Яру.

Проект складатиметься з 20-25 епізодів, змонтованих з архівних матеріалів, знятих в період з 1941-го – починаючи з вторгнення нацистів на територію СРСР – до 1966 року, коли був організований перший архітектурний конкурс на проект меморіалу в Бабиному Яру.

Кожен епізод – завершений сюжет, прямо або побічно пов’язаний з трагедією Бабиного Яру.

Сергій Лозниця також планує змонтувати з цих епізодів повнометражний документальний фільм, призначений для кінотеатрального прокату.

– Співпраця з Меморіальним центром Бабин Яр – велика честь для мене, і я вдячний Іллі Хржановському за запрошення до цієї співпраці. Я займаюся темою Бабиного Яру багато років, вивчаю архіви, готую ігровий фільм про події літа-осені 1941 року. Завдяки участі Меморіального центру в мене є можливість зібрати разом увесь корпус збережених кіноматеріалів, прямо або побічно пов’язаних із трагедією Бабиного Яру. Вважаю, що така робота необхідна для того, щоб київський Бабин Яр з місця забуття перетворився на місце пам’яті, – говорить Сергій Лозниця.

У проекті будуть використані матеріали із Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного, Федерального архіву Німеччини, Російського державного архіву кінофотодокументів (РДАКФД), земельних архівів Німеччини і приватних архівів.

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– Матеріалу багато – проект буде розвиватися. Наприклад, в архіві в Красногорську я знайшов матеріали не тільки київського процесу про злодіяння нацистів, про який мало хто знає і який проходив у 1946 році, але і харківського та маріупольського процесів тощо. Ці процеси документувалися, але тільки частина була представлена публіці. З ним ми зараз працюємо, – зазначає режисер.

На сайті Меморіального центру зараз представлені три епізоди:

Епізод. БУДІВНИЦТВО В БАБИНОМУ ЯРУ (присвячений Куренівській трагедії). 2 грудня 1952 року Київським міськвиконкомом було ухвалено рішення про замив відрогів Бабиного Яру відходами виробництва цегельних заводів.

Епізод. КУРЕНІВСЬКА ТРАГЕДІЯ. 13 березня 1961 року о 8.30 ранку прорвалася дамба, збудована для заповнення Бабиного Яру промисловими відходами.

Епізод. ГАНС ІЗЕНМАН. Свідчення обер-єфрейтора дивізії СС Вікінг, Ганса Ізенмана, на судовому процесі у справі №1679 Про злодіяння німецько-фашистських загарбників на території Української РСР у Києві 19 січня 1946 року.

Щомісяця нові епізоди будуть доступні на сторінці документального проекту Бабин Яр. Контекст на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту.

Сергій Лозниця – режисер, сценарист і продюсер. Автор 26 документальних і ігрових картин. Володар призів численних міжнародних кінофестивалів, лауреат Державної премії України імені О. Довженка. У 2018 році був удостоєний нагороди за кращу режисуру програми Особливий погляд МКФ в Каннах.

Нагадаємо, раніше ми писали, що колекція Меморіалу Бабин Яр поповнилася рідкісними книгами.