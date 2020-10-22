Колекція Меморіалу Бабин Яр поповнилася рідкісними книгами

Оригінальні видання – книга Островського про єврейські погроми та спогади Андрієвського про події на Полтавщині – доступні за запитом.

Книжкова колекція Меморіального центру Голокосту Бабин Яр поповнилася двома антикварними книгами.

Оцифровані копії цих видань вже є у широкому доступі, однак оригінальні екземпляри є справжньою колекційною рідкістю.

Зокрема, в колекції тепер є оригінальне видання 1926 року, укладене політичним діячем Зельманом Островським – Єврейські погроми 1918-1921.

В цій рідкісній книзі описується історія єврейських погромів в Україні та Білорусі в період Української революції та Громадянської війни.

Вона висвітлює передісторію Голокосту та проілюстрована фотознімками, на яких зображені євреї, які загинули під час масових погромів в Черкасах, Смілі, Фастові, Овручі, Хмельницькому та інших містах. Усього книга містить 219 фотогравюр.

Видання було ініційовано Єврейським громадським комітетом допомоги потерпілим від погромів після виставки, яку комітет організував у 1923 році.

Друге поповнення колекції – це спогади українського громадського діяча і педагога Віктора Андрієвського – З минулого. Це перший том книги, виданий у Нью-Йорку у 1921 році.

У ньому описані події 1917 року на Полтавщині, які передусім висвітлюють політичну, соціально-економічну ситуацію та міжетнічні стосунки.

Обидва видання збереглися у поодиноких примірниках і мають суспільно-історичну, наукову, меморіальну цінність.

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Цифрові копії книг будуть доступні в розділі Бібліотека на онлайн-платформі Меморіального центру Голокосту Бабин Яр. Дослідники за запитом також можуть ознайомитись з оригіналами.

В рамках проекту Бібліотека Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр шукає, зберігає та відкриває для суспільства матеріали про трагедію Бабиного Яру та інші злочини проти людяності, скоєні під час Другої світової війни на території України та в Східній Європі.

Ще одна важлива тема зібрання матеріалів і документів – загиблий довоєнний світ єврейського життя і культури України та Києва.

Раніше Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр підписав угоду про співпрацю з ізраїльським національним меморіалом Катастрофи (Голокосту) та Героїзму Яд Вашем.

Угода включає обмін архівною інформацією щодо імен жертв трагедії, яка сталася в Бабиному Яру у 1941 році, а також створення спільних освітніх програм у майбутньому.