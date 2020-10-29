Конституційний суд України фактично заблокував призначення переможців місцевих виборів, оскільки позбавив Національне агентство з питань запобігання корупції доступу до державних реєстрів.

Вони необхідні для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади до органів влади.

У НАЗК поянили, що без перевірки електронних декларацій жоден керівник державного органу не може бути офіційно призначений. Це, зокрема, стосується і голів обласних, районних рад та їхніх заступників.

Читайте: КСУ оприлюднив своє рішення щодо антикорупційної реформи (ДОКУМЕНТ)

– Конституційний суд своїм рішенням не лише знищує антикорупційну систему в Україні, а й паралізує роботу органів місцевого самоврядування та всього державного апарату, – прокоментували рішення в агентстві.

Чому НАЗК закрило електронні декларації

З 19.00 28 жовтня Національне агентство з протидії корупції повністю закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Це зробили після того, як 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційним доступ громадян до інформації про доходи, видатки і майно як свої, так і всіх осіб, які отримують зарплату з податків України.

Джерело: НАЗК