Раді запропонували підвищити кворум у КСУ з 12 до 17 суддів – законопроект

На розгляд Верховної Ради внесено законопроект, автори якого пропонують підвищити кворум у Конституційному суді України.

Якщо для ухвалення рішення в КСУ буде потрібно 17 голосів суддів замість 12, це допоможе інституції повернутися в правове русло, пояснив заступник голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин (фракція Голос).

– Наша вимога… створити умови, за яких КСУ зможе ухвалювати рішення тільки консенсусом, піднявши кворум у КСУ з 12 до 17 осіб, – сказав він під час засідання Верховної Ради 3 листопада.

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Рада отримає два місяці на те, щоб виправити порушення КСУ

2 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що парламент оперативно приєднається до усунення конфлікту через скандальне рішення КСУ щодо е-декларацій.

Як відомо, це рішення було ухвалено голосами 12 суддів. З 15 суддів КСУ четверо проголосували проти. Ще три вакансії в Конституційному суді поки вакантні.

За словами Разумкова, у народних депутатів буде два місяці на те, щоб вивчити і ухвалити рішення, які виправлять порушення, що були в рішенні суддів КСУ.

Нині у Раду вже внесено декілька законопроектів, що відновлюють дію закону, який було визнано неконституційним, додав спікер парламенту.