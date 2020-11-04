Київ посилює контроль за дотриманням заходів безпеки в комунальному громадському транспорті.

На вході до метро чергуватиме муніципальна варта, яка дивитиметься, щоб усі були у масках, заявив мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

Читайте: Коронавірус у Києві: за добу виявили рекордні 856 нових випадків Covid-19 (Оновлюється)

– У наземному транспорті зараз більше дисципліни. І пасажири, в основному, дотримуються маскового режиму. То в метрополітені багато людей нехтують правилами безпеки. Тому ми силами муніципальної охорони посилюємо контроль. І без масок в метро пасажирів не впускатимуть, – наголосив Віталій Кличко.

Найбільше випадків інфікування, за висновками фахівців, відбувається саме в громадському транспорті, додав міський голова.

Кличко одужав від Covid-19

Мер Києва Віталій Кличко одужав від коронавірусу. До цього Віталій Кличко лікувався вдома на самоізоляції і працював дистанційно.

Загалом у столиці 40 390 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. 4 листопада у столиці зафіксували 856 нових випадків коронавірусу.