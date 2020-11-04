Станом на 4 листопада у Києві зафіксували 856 нових випадків коронавірусу. Це найбільший показник за весь час пандемії.

Загалом у столиці 40 390 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

За час пандемії вірус забрав життя 816 (+17) людей. Усього коронавірус подолали 13 421 мешканець Києва, за останню добу – 268 осіб.

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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували понад 50 пацієнтів.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: