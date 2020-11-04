Станом на 4 листопада у Києві зафіксували 856 нових випадків коронавірусу. Це найбільший показник за весь час пандемії.
Загалом у столиці 40 390 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
За час пандемії вірус забрав життя 816 (+17) людей. Усього коронавірус подолали 13 421 мешканець Києва, за останню добу – 268 осіб.
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До лікарень столиці минулої доби госпіталізували понад 50 пацієнтів.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.