Для виписки з лікарні негативний тест на Covid-19 необов’язковий – Степанов

Рішення про виписку пацієнта з коронавірусом приймає лікар-куратор на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання.

Процедуру виписки пояснив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу.

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– Також на основі стійкої тенденції нормалізації лабораторних показників. Якщо немає загрози життю хворого, він може продовжити лікування вдома, і для виписки не потрібно чекати негативного ПЛР-тесту, – заявив він.

Пацієнти, у яких був підтверджений Covid-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції після 10 днів лікування.

– Якщо методом ПЛР у них не визначаються фрагменти РНК збудника або за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів незалежно від результату ПЛР-тесту, – додав Степанов.

Госпіталі у колонії

Госпіталі для лікування хворих на Чернігівщині розгортатимуть на базах спортивних об’єктів та законсервованих колоній.

Але це можливо у разі розвитку найгіршого сценарію щодо захворюваності на коронавірус.

Мова йде законсервовану колонію у Прилуках та стадіони у Чернігові та Ніжині.