Підстав для позачергових виборів в Раду немає – Арахамія

Глава парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив, що жодних підстав для дострокового розпуску Верховної Ради і позачергових виборів до українського парламенту немає.

– Наша позиція партійна – зараз немає ніяких підстав для перевиборів дострокових до Верховної Ради, – сказав він.

3 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що не відкидає розпуску нинішньої Верховної Ради, якщо буде “політичний колапс” і не буде підтримки в парламенті, хоча хотів би, щоб цей парламент продовжував працювати на державу.

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План щодо Конституційного суду

Володимир Зеленський заявив, що нині в нього є лише один план щодо КСУ, який реалізовуватиметься за допомогою його законопроекту у Верховній Раді.

Він вважає, що оновлення складу Конституційного суду – це єдине правильне рішення.