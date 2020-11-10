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Факты / Украина / Политика

Оснований для внеочередных выборов в Раду нет – Арахамия

Глава парламентской фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что никаких оснований для досрочного роспуска Верховной Рады и внеочередных выборов в украинский парламент нет.

— Наша позиция партийная – сейчас нет никаких оснований для перевыборов досрочных в Верховную Раду, — сказал он.

3 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает роспуска нынешней Верховной Рады, если будет “политический коллапс” и не будет поддержки в парламенте, хотя хотел бы, чтобы этот парламент продолжал работать на государство.

Читайте: Я не боюсь политического кризиса — Зеленский о законопроекте про КСУ

План касательно Конституционного суда

Владимир Зеленский заявил, что сейчас у него есть только один план касательно КСУ, который будет реализовываться с помощью его законопроекта в Верховной Раде.

Он считает, что обновление состава Конституционного суда — это единственное правильное решение.

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