Курс валют НБУ на 10 листопада 2020 на Україні

Курс долара станом на 10 листопада продовжує дешевшати. Також здешевшало і євро, порівняно з попереднім банківським днем.

Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,11 грн, що на 2 копійки менше, ніж було 9 листопада.

Євро здешевшало на 3 копійки – з 33,42 грн/1€ до 33,39 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.

Читайте: Ситуація напружена: скільки коштуватиме долар у листопаді

Курс валют на 10 листопада від НБУ:

$1 – 28,11 грн;

€1 – 33,39грн;

1 польський злотий – 7,48 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Курс долара у 2021 році

Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, до кінця 2020 року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$.

А от середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.

Крім того, на його думку, наразі Нацбанк України володіє достатніми резервами, щоб встановлювати адекватний курс.