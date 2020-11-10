Курс валют НБУ на 10 листопада 2020 на Україні

Курс долара станом на 10 листопада продовжує дешевшати. Також здешевшало і євро, порівняно з попереднім банківським днем.
Так, ціна за $1 сьогодні становить 28,11 грн, що на 2 копійки менше, ніж було 9 листопада.
Євро здешевшало на 3 копійки – з 33,42 грн/1€ до 33,39 грн/1€. Вартість російського рубля і польського злотого залишилася майже на тому самому рівні.
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Курс валют на 10 листопада від НБУ:
- $1 – 28,11 грн;
- €1 – 33,39грн;
- 1 польський злотий – 7,48 грн;
- 10 російських рублів – 3,69 грн.
Курс долара у 2021 році
Економічний експерт Олег Пендзин прогнозує, до кінця 2020 року вартість валюти коливатиметься на рівні 29-29,1 грн/1$.
А от середньорічний курс долара у 2021 році становитиме 29,2-29,3 грн/1$.
Крім того, на його думку, наразі Нацбанк України володіє достатніми резервами, щоб встановлювати адекватний курс.