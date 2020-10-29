Активізація попиту імпортерів на валюту стала однією з основних причин послаблення гривні восени.
Водночас на готівковому ринку тиску немає, адже люди більше продають валюту, ніж купують.
– Активізація попиту імпортерів на валюту восени була одним із головних чинників послаблення гривні. Тиску на готівковому ринку немає – населення більше продає, ніж купує валюти.
Курс і надалі буде плаваючим і залежатиме від балансу попиту-пропозиції, – зазначили в Національному банку України.
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Для зменшення курсових ризиків бізнесу в Нацбанку порадили активніше використовувати валютний форвард.
Прогноз курсу валют
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.
В Кабміні вважають, що вартість валюти коливатиметься у межах 27-28 грн.
Ціна долара до кінця 2020 року не підніметься вище 29 грн. Євро коливатиметься у ціні 33-34 грн.