Активізація попиту імпортерів на валюту стала однією з основних причин послаблення гривні восени.

Водночас на готівковому ринку тиску немає, адже люди більше продають валюту, ніж купують.

– Активізація попиту імпортерів на валюту восени була одним із головних чинників послаблення гривні. Тиску на готівковому ринку немає – населення більше продає, ніж купує валюти.

Курс і надалі буде плаваючим і залежатиме від балансу попиту-пропозиції, – зазначили в Національному банку України.