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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Нацбанк назвав причину послаблення гривні восени

Активізація попиту імпортерів на валюту стала однією з основних причин послаблення гривні восени.

Водночас на готівковому ринку тиску немає, адже люди більше продають валюту, ніж купують.

– Активізація попиту імпортерів на валюту восени була одним із головних чинників послаблення гривні. Тиску на готівковому ринку немає – населення більше продає, ніж купує валюти.

Курс і надалі буде плаваючим і залежатиме від балансу попиту-пропозиції, – зазначили в Національному банку України.

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Для зменшення курсових ризиків бізнесу в Нацбанку порадили активніше використовувати валютний форвард.

Прогноз курсу валют

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав прогноз курсу долара до кінця 2020 року.

В Кабміні вважають, що вартість валюти коливатиметься у межах 27-28 грн.

Ціна долара до кінця 2020 року не підніметься вище 29 грн. Євро коливатиметься у ціні 33-34 грн.

Фото: Dreamstime

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