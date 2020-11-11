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Факти / Україна / Політика

Це абсурд: Львів відмовляється йти на карантин вихідного дня

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що Львів відмовляється виконувати рішення про запровадження карантину вихідного дня.

– Карантин вихідного дня – це взагалі не вихід. Можна ще зробити карантин “обідньої перерви”, чи карантин по парних і непарних. Але все це – абсурд.

Це спроба уряду коштом малого та середнього бізнесу показати хоч якісь дії. Дії, єдиним результатом яких будуть додаткові проблеми в сім‘ях людей, по яких пандемія і так вдарила найсильніше, – пояснив своє рішення мер міста.

Він додав, що люди хочуть знати, що в державних лікарнях є спеціально облаштовані місця, бо це безпека.

– Люди також хочуть знати, що у випадку біди вони отримають кисень, бо два ШВЛ-апарати з початку пандемії для Львова від держави – це ніщо.

Садовий попросив львів‘ян утриматись від гучних святкувань.

Карантин вихідного дня

В Україні запроваджують загальнодержавний карантин з обмеженнями помаранчевої зони та карантин вихідного дня, який діятиме з 14 листопада і щонайменше до 30 листопада.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що найкращий варіант для медичної системи — це запровадження локдауну на всій території України на три тижні. Однак цього не витримає економіка. Тому МОЗ рекомендує хоча б посилити карантинні обмеження.

Підтримуєте введення карантину вихідного дня?

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