Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції щодо можливого притягнення президента України до адміністративної відповідальності.

– Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження щодо цієї справи, – повідомили у КСУ.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення ст. 105 Конституції України (Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень).

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Хмельницький суд хоче дізнатись, чи можливо притягнути президента України Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання своїх повноважень.

18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.

Причиною таких судових звернень стало порушення Зеленським карантинних обмежень під час поїздки до Хмельницького у червні. Тоді він разом із делегацією випив каву всередині приміщення місцевої кав’ярні, попри заборону відкривати зали закладів харчування.

Разом з Зеленським у закладі сидів без маски керівник Офісу президента Андрій Єрмак, перший заступник голови ОП Сергій Трофімов, голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет і мер Хмельницького Олександр Симчишин.

Після оприлюднених фото прес-службою президента поліція склала адміністративний протокол на власника кафе та відвідувачів, включно з президентом.