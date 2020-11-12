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Факти / Україна

Який карантин вихідного дня? На відео зняли скупчення людей в аеропорту Бориспіль

Очевидці зняли на камеру великі черги до паспортного контролю в аеропорту Бориспіль напередодні ввечері.

На кадрах видно, що люди стоять у масках, але не дотримуються соціальної дистанції.

Скупчення людей виникло через відсутність контролерів у залі прильоту Борисполя.

– Карантин вихідного дня, кажете? А що з цим робити?,- додали підпис до відео в співтоваристві Київ Оперативний.

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Карантин вихідного дня

Уряд 11 листопада ухвалив рішення про впровадження з 00.00 наступної суботи карантину вихідного дня, який, зокрема, заборонить роботу закладів харчування у ці дні.

Напередодні на протести проти таких карантинних заходів вийшли працівники ресторанного бізнесу, яких обурює те, що в першу чергу влада не обмежила роботу транспорту, наприклад, метро.

Фото: Dreamstime

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