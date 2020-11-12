Какой карантин выходного дня? На видео сняли скопление людей в аэропорту Борисполь

Очевидцы сняли на камеру большие очереди к паспортному контролю в аэропорту Борисполь накануне вечером.

На кадрах видно, что люди стоят в масках, но не соблюдают социальную дистанцию.

Скопление людей возникло из-за отсутствия контролеров в зале прилета Борисполя.

— Карантин выходного дня, говорите? А что с этим делать?, — добавили подпись к видео в сообществе Киев Оперативный.

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Карантин выходного дня

Правительство 11 ноября приняло решение о введении с 00.00 следующей субботы карантина выходного дня, который, в частности, запретит работу заведений питания в эти дни.

Накануне на протесты против таких карантинных мероприятий вышли работники ресторанного бизнеса, которых возмущает то, что в первую очередь власти не ограничили работу транспорта, например, метро.