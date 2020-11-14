У Дніпрі не запроваджуватимуть карантин вихідного дня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив мер міста Борис Філатов.

– Просто міська комісія з ТЕБ та НС захворіла. Ні, не на коронавірус. Просто захворіла і не має кворуму. Вони втомилися. І імплементувати рішення Кабміну не в змозі, – написав Борис Філатов.

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Крім того, за словами Філатова, в Дніпрі і області одна з найкращих епідситуацій в країні.

Карантин вихідного дня

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні запровадили карантин вихідного дня.

Однак не всі регіони відреагували на нього позитивно. У низці населених пунктів відмовилися посилювати заходи.

Детальніше про карантин вихідного дня в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Борис Філатов