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Факти / Україна / Політика
Віталій Плахотний |

Рада планує вирішити конституційну кризу трьома законопроектами – Кондратюк

Керівники усіх фракцій в Верховній Раді створили робочу групу, яка працюватиме з метою вирішення конституційної кризи в Україні.

Про це повідомила виконувачка обов’язків голови парламенту Олена Кондратюк в ефірі Свободи слова на ICTV.

– Хочемо напрацювати три базових законопроекти, які стосуватимуться повернення е-декларування, кримінальної відповідальності за недостовірне декларування та змін усієї системи діяльності Конституційного суду України, – сказала Кондратюк.

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Немає політичної волі

Раніше заступник голови фракції Голос Ярослав Железняк заявив, що Верховна Рада на засіданні 17 листопада може розглянути законопроект спікера парламенту Дмитра Разумкова, що відновлює е-декларування в Україні.

Кондратюк на Свободі слова заявила, що, “на жаль, немає політичної волі в парламенті проголосувати будь-який законопроект, що стосувався б виправлення рішення КСУ”.

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